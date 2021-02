Joost Luiten achtste na tweede ronde Saudi International

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Luiten achtste na tweede ronde Saudi International

08:55 uur Golfer Joost Luiten begint als gedeeld achtste aan de derde ronde op het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten. De Nederlander moest zaterdag, net als veel andere golfers, zijn tweede ronde nog afmaken.

Luiten kwam uit op 66 slagen, 1 minder nog dan op de openingsdag. Met een score van -7 heeft hij slechts drie slagen meer achter zijn naam dan de leiders, de Nieuw-Zeelander Ryan Fox en de Schot Stephen Gallacher.

Tennis: Rusland en Italië naar finale ATP Cup

08:48 uur De tennissers van Rusland en Italië treffen elkaar zondag in de finale van de strijd om de ATP Cup. Dan wordt bepaald wie de opvolger wordt van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won.

Rusland versloeg Duitsland dankzij Andrei Roeblev en Daniil Medvedev die in hun enkelpartijen respectievelijk te sterk waren voor Jan-Lennard Struff en Alexander Zverev, beide keren in drie sets. De Duitsers wonnen het alleen nog voor de statistieken belangrijke dubbel.

Tennis: Muguruza overtuigend naar duel met Barty

08:47uur Tweevoudig grandslamwinnares Garbiñe Muguruza heeft zaterdag op overtuigende wijze de finale bereikt van de Yara Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open in Melbourne.

De Spaanse was duidelijk te sterk voor de jonge Tsjechische Marketa Vondrousova en neemt het nu op tegen Ashleigh Barty. De Australische nummer 1 van de wereld bereikte zonder te spelen de finale na de afmelding van Serena Williams wegens een schouderblessure.