Wesley Koolhof: ’Als we winnen, is dit het beste shirt ooit”

Wesley Koolhof over zijn kleurrijke shirt: „Je vindt het heel mooi of je vindt het heel lelijk.” Ⓒ Peter Staples/USTA

Hij valt niet alleen op door zijn uitstekende spel, maar ook door een zwart shirt met felle kleuren en vrouwenlippen. De Nederlandse dubbelaar Wesley Koolhof (31) staat donderdag in New York voor het eerst van zijn leven in een grandslamfinale en weet precies wat hij van dat shirt gaat vinden wanneer hij de US Open wint. „Dan is dit het beste shirt ooit.”