Dessers helpt fan die vrij wil voor Marseille: ’Ik bel je baas wel’

Dessers was vorige week nog erg teleurgesteld dat hij niet aan de thuiswedstrijd tegen Slavia mocht beginnen. Trainer Arne Slot gaf toen de voorkeur aan Bryan Linssen. „Maar zo snel kan het gaan in voetbal”, zei Dessers bij ESPN. „Dat is ook mooi.”

„We begonnen dit seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Drita. Niemand had toen waarschijnlijk gedacht dat we de halve finales zouden halen. Nu spelen we zo in de halve finale tegen Olympique Marseille. Dat worden weer prachtige wedstrijden.”

Dessers werd in Praag luid toegezongen door de meegereisde fans van Feyenoord. „Dat is leuk om te horen, maar zij hebben ons ook weer heel goed gesteund”, zei de spits. Op zijn beurt steunde de Belg na afloop ook een verzoek van een Feyenoord-supporter die via Twitter -grappig bedoeld- om zijn steun vroeg. „De vlucht voor Marseille is geboekt”, schrijft de Feyenoordfan. „Maar na Schruns, Pristina, Luzern, Borås, Berlijn, Praag, Marbella Belgrado en weer Praag heb ik op werk nog wel wat uitleg nodig . Schrijf je mee met mijn verlofverzoek?” Dessers blijkt de beroerdste niet en antwoordde: „Ik bel je baas wel, geen probleem!”

’Leek makkelijk, maar was het niet’

Dessers maakte beide doelpunten met zijn linkerbeen. „Bij dat eerste doelpunt zag ik de linksback van hen dichtbij komen”, vertelde hij. „Daarom schoot ik snel met links. Bij de 1-2 bleef ik rustig. Het leek misschien makkelijk maar dat was het volgens mij niet.”

Trainer Slot vierde de zege eerst met zijn assistenten en besloot vervolgens de meegereisde fans uit Rotterdam te bedanken. „Ze hebben ons enorm gesteund en zich ook goed gedragen in de stad. Hopelijk gaan ze ook weer mee naar Marseille. We hebben ze daar ook weer nodig.”

Feyenoord speelt op 28 april eerst thuis tegen Olympique Marseille, de return is op 5 mei in het zuiden van Frankrijk. Olympique Marseille is de huidige nummer 2 van de Franse competitie, met een achterstand van twaalf punten op koploper Paris Saint-Germain.