Zian Flemming met flair bij Fortuna Sittard

Zian Flemming viert zijn treffer met zijn ploeggenoten. Ⓒ BSR Agency

SITTARD - Zian Flemming had het zaterdagavond in de Limburgse mijnstreek op zijn heupen. Zijn twee goals voor Fortuna Sittard bezorgden AZ in een sensationele slotfase opnieuw twee dure verliespunten (3-3). Flemming, een leerling uit de Ajax-school, voelt zich thuis bij zijn nieuwe club.