Van Duijvenbode dendert over Noppert heen en staat in halve finale EK

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Dirk van Duijvenbode. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Dirk van Duijvenbode heeft zich zondagmiddag in de kwartfinale van het EK darts in Dortmund ontdaan van Danny Noppert. In de eerste kwartfinale van de dag was ’Aubergenius’ duidelijk de sterkste van de twee Nederlanders. Tot 3-3 ging het gelijk op, maar daarna denderde Van Duijvenbode ongenadig door: 10-3.