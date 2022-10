Van Duijvenbode in halve finales EK darts onderuit tegen Michael Smith

Van Duijvenbode, de mondiale nummer 16, kwam meteen met 2-0 achter. Bij 3-2 kwam de 30-jarige Westlander wel nog even voor, maar daarna liep Smith uit. Vooral nadat Van Duijvenbode zijn achterstand had verkleind tot 6-5 gooide de 32-jarige Engelsman goed en liep hij uit naar 9-5. Na het missen van enkele matchdarts was de wedstrijd na het gooien van dubbel 10 beslist.

Smith speelt in de finale tegen Chris Dobey of Ross Smith. Van Duijvenbode schakelde in de kwartfinales landgenoot Danny Noppert uit.