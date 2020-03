Sport Kort: Badmintonner Axelsen wint All England Open in volle hal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badminton: Badmintonner Axelsen wint All England Open in volle hal

18.16 uur: De sportwereld ligt vanwege het coronavirus nagenoeg stil, maar in Engeland werd zondag 'gewoon' de finale van het prestigieuze badmintontoernooi All England gehouden. De tribunes in Birmingham zaten vol bij de eindstrijd tussen Viktor Axelsen en Chou Tien-chen.

De 26-jarige Deen pakte de titel op het met bijna 1 miljoen euro aan prijzengeld gedoteerde toernooi, door de Taiwanees met 21-13 21-14 te verslaan. Axelsen is de eerste niet-Aziatische winnaar van het All England Open sinds zijn landgenoot Peter Gade in 1999.

Ondanks kritiek van heel wat badmintonners ging de Engelse 'klassieker' deze week gewoon door. Vrijdag besloot de overkoepelende federatie BWF wel om alle toernooien tot aan 12 april af te gelasten. De kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van Tokio loopt officieel tot eind april, maar wordt mogelijk verlengd als gevolg van het coronavirus.

Christian Wood Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Derde coronageval in NBA

09.43 uur: In de NBA heeft voor de derde keer een speler positief getest op het nieuwe coronavirus. Het gaat om Christian Wood, een basketballer van Detroit Pistons. Hij zit sinds woensdag in quarantaine.

De NBA ligt voor een maand stil. Dat besluit werd genomen na de twee eerdere gevallen van corona, van Rudy Gobert en Donovan Mitchell. Zij komen allebei uit voor Utah Jazz.