Sport Kort: Derde coronageval in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Christian Wood Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Derde coronageval in NBA

09.43 uur: In de NBA heeft voor de derde keer een speler positief getest op het nieuwe coronavirus. Het gaat om Christian Wood, een basketballer van Detroit Pistons. Hij zit sinds woensdag in quarantaine.

De NBA ligt voor een maand stil. Dat besluit werd genomen na de twee eerdere gevallen van corona, van Rudy Gobert en Donovan Mitchell. Zij komen allebei uit voor Utah Jazz.