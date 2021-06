Hockey-iconen hekelen technische staf Oranje om gebrekkige regelkennis

Keeper Pirmin Blaak en Max Caldas balen. Ⓒ ANP/HH

Een gebrek aan kennis over de regels heeft het Nederlands elftal zondag op het EK een ’zekere’ zege op Duitsland gekost. Nadat doelman Pirmin Blaak uit het veld was gestuurd en Duitsland een strafcorner kreeg toegewezen, vergat de technische staf reservedoelman Maurits Visser in te brengen. Die fout kwam de mannen van Max Caldas duur te staan.