Vormer geniet op ’online kampioensfeest’ van Club Brugge

„Mij hoor je dus niet klagen”, liet Vormer opgetogen weten. „Natuurlijk hadden we het liever op het veld gevierd, want ik ben er zeker van dat we ook na de play-offs kampioen waren geweest. We hebben 29 van de dertig competitiewedstrijden gewonnen, hoe vaak lukt dat? We moeten hier dus echt van genieten.”

De algemene vergadering van de Pro League riep Club Brugge afgelopen vrijdag uit tot Belgisch kampioen van het afgebroken seizoen 2019/2020. De club van Vormer stond op het moment dat het coronavirus toesloeg ruim aan kop, met vijftien punten meer dan nummer 2 AA Gent.

De dubbel

Club Brugge maakt dit seizoen nog kans op de dubbel, want de landskampioen plaatste zich eerder al voor de finale van de Belgische beker, met Antwerp als tegenstander. De Pro League hoopt, indien mogelijk, de eindstrijd op 1 of 2 augustus alsnog af te werken.