Moment van toen: Ajax verliest Champions League-finale van Juventus

22 mei 1996: Ajax verliest Champions League-finale van Juventus

Een jaar na de Champions League-triomf van Ajax met hoofdrollen voor routinier Frank Rijkaard en jonkie Patrick Kluivert staan de Amsterdammers wéér in de finale. Juventus is de tegenstander en het draait uit op een grote deceptie.

Marc Overmars moet de finale door een blessure missen en ook Kluivert, de matchwinner van een jaar eerder, is niet topfit. De spits begint in Rome op de bank. Juventus komt op voorsprong door Fabrizio Ravanelli, die profiteert van een mislukte kopbal van Frank de Boer. Ajax komt nog langszij via Jari Litmanen, maar daar zal het bij blijven.

Strafschoppen moeten uiteindelijk de beslissing brengen en door missers van Edgar Davids en Sonny Silooy pakt Juventus de Cup met de Grote Oren. De Oude Dame is een omstreden winnaar. Jaren later wordt duidelijk dat er bij Juventus in deze periode doping is gebruikt, onder andere het beruchte epo.