Kane na recordtreffer: ’Magisch moment op speciale avond’

„Het gaat allemaal zo snel”, zei de 29-jarige Kane, die de Spurs met zijn doelpunt een overwinning op Manchester City bezorgde (1-0). „Mijn eerste goal was tegen Shamrock Rovers; lang, lang geleden, in een uitwedstrijd. En nu sta ik op 267 goals. Als je ziet welke grote spelers allemaal bij deze club hebben gespeeld en dat ik nu Jimmy Greaves overtref, een van de beste spelers ooit, dan voel ik me enorm dankbaar. Een droom komt uit. Dit was een magisch moment op een speciale avond.”

Het 267e doelpunt van Kane voor Tottenham Hotspur betekende ook zijn 200e treffer in de Premier League. Alleen Alan Shearer (260) en Wayne Rooney (208) hebben vaker gescoord in de Engelse topcompetitie. „Ik voel me goed, ik wil nog veel vaker scoren”, aldus Kane. „We gaan zien of ik het record van Alan ook kan verbeteren.”

Bekijk ook: City onderuit bij Spurs na historische treffer Kane

Tijdens het WK eind vorig jaar in Qatar evenaarde Kane al Rooney als topscorer aller tijden in de nationale ploeg van Engeland, met beiden 53 doelpunten. Het is een kwestie van tijd tot Kane dat record alleen op zijn naam krijgt.