Prestigieuze prijs bondscoach handbalsters

De 37-jarige Fransman is verkozen tot beste coach van de wereld van een vrouwenploeg over het afgelopen jaar. In december van 2019 veroverde Mayonnade met Oranje op sensationele wijze de wereldtitel. Ook met Metz presteerde hij sterk. De club reikte als eerste Franse team tot de halve finales van de Champions League.

Estavana Polman, Lois Abbingh en Tess Wester maakte kans op de prestigieuze titel beste handbalster van de wereld, maar die ging naar Stine Bredal Oftedal. De Noorse werd bekroond door de internationale handbalbond IHF. De Deense keeper Landin Jacobsen werd verkozen tot beste handballer van de wereld.

Oftedal was de sterspeelster van Noorwegen dat in de groepsfase echter verloor van Oranje en in de halve finales werd uitgeschakeld door Spanje. Tegen dat team veroverde de Oranje-handbalsters twee dagen later de wereldtitel.

De nominaties waren bepaald door een panel van achttien handbalexperts, waarna de fans via internet tot zaterdag konden stemmen.