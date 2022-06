Lieke Martens vertrekt bij FC Barcelona

Martens is momenteel met Oranje in voorbereiding op het EK, en gaf al te kennen vóór de start van dat toernooi een besluit te willen hebben genomen voor haar toekomst. Voor wat betreft haar vertrek bij Barcelona is de kogel nu dus door de kerk, en mogelijk komt er snel nieuws over de volgende club van de vedette van de Leeuwinnen. Paris Saint-Germain wordt nadrukkelijk genoemd als volgende bestemming voor ’s wereld beste voetbalster van 2017.