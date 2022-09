België houdt kleine kans op winst in Oranje-groep, bondscoach mist duel door rode kaart

De ’Rode Duivels’ kwamen door de zege op 10 punten, 3 punten minder dan Oranje. Beide ploegen treffen elkaar zondag in de laatste groepswedstrijd in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de Final Four van de Nations League. Bij winst van België en een gelijk puntentotaal geven de onderlinge resultaten de doorslag. Oranje zegevierde enkele maanden geleden in Brussel met 4-1.

De Bruyne opende in de 10e minuut de score op aangeven van Batshuayi, in de 37e minuut waren de rollen omgedraaid. De spits van Fenerbahçe tikte de bal binnen na een voorzet van de spelmaker van Manchester City. Kort na rust kwam Wales terug in de wedstrijd via een rake kopbal van Kieffer Moore. De ingevallen Gareth Bale was nog dicht bij de 2-2. De scheidsrechter gaf België in de slotfase een strafschop voor een vermeende overtreding op uitblinker De Bruyne, maar na het terugkijken van de tv-beelden trok hij die beslissing in.

Zeno Debast

Bij België debuteerde de pas 18-jarige verdediger Zeno Debast van Anderlecht in de basis. De tiener vormde de defensie met de oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen, die beiden sinds dit seizoen weer in de Belgische competitie spelen.

Op het WK neemt België, de nummer 2 van de wereldranglijst, het op tegen Canada, Marokko en Kroatië.

Belgische bondscoach Martinez geschorst voor duel met Oranje

De Belgische bondscoach Roberto Martinez moet zondag plaatsnemen op de tribune van de Johan Cruijff ArenA bij de laatste groepswedstrijd in de Nations League tegen het Nederlands elftal. De Spanjaard werd donderdag met een rode kaart weggestuurd in de blessuretijd van het duel met Wales in Brussel (2-1). Dat levert hem automatisch een schorsing op.

Martinez voorkwam dat Wales snel een ingooi kon nemen door de bal buiten de lijnen af te schermen. De Turkse scheidsrechter Ali Palabiyik trok direct de rode kaart en stuurde Martinez weg. Thierry Henry, de eerste assistent van de bondscoach, zal zondag in Amsterdam tegen Oranje als eindverantwoordelijke op de bank zitten.

De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Anthony Taylor aangesteld voor de zogeheten ’Derby der Lage Landen’. Enkele maanden geleden won Oranje in Brussel met 4-1 van de ’Rode Duivels’. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal begint met 3 punten voorsprong op de Belgen aan het slotduel.