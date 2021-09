Ronald Koeman ziet Barcelona laat een punt veiligstellen tegen Granada

De wedstrijd was net iets meer dan een minuut onderweg, toen Barcelona al tegen een achterstand aankeek. Domingos Duarte stond compleet vrij bij de tweede paal en knikte de afgemeten voorzet vanaf links binnen.

Barcelona - zonder Luuk de Jong, maar met Frenkie de Jong, Sergino Dest en Memphis Depay - was direct op achtervolgen aangewezen. Dat ging niet gepaard met een karrenvracht aan kansen. De bezoekers bleven lang probleemloos overeind en kort voor rust was het zelfs Marc-André ter Stegen die de 0-2 voorkwam na een harde uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied. Daarna waren er ineens nog drie kansen voor de Catalanen, maar het net werd niet gevonden, dankzij doelman Luis Maximiano.

Na de pauze bracht Koeman direct Luuk de Jong in de hoop meer te forceren in het vijandelijke strafschopgebied. Nadat zijn collega-aanvaller Depay - die na rust veel van links kwam - al wat kansjes had gehad, kwam de grootste een dikke tien minuten voor tijd voor De Jong zelf. De spits dook goed op bij de tweede paal bij een hoekschop van Depay, maar knikte over.

Het leek de eerste nederlaag van het seizoen te worden voor Barcelona, maar vlak voor tijd viel dan toch de gelijkmaker. Ronald Araujo deed wat De Jong had nagelaten en redde met een kopbal het punt. Er volgden nog een aantal verhitte minuten blessuretijd, maar gescoord werd er niet meer.

Zodoende staat Barcelona momenteel op een zevende plaats in La Liga met acht punten. De Catalaanse formatie heeft nog wel een duel minder gespeeld dan de rest.