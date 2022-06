Matteo Berrettini wint ’Queen’s’ voor tweede jaar op rij

In de vijfde en zesde game van de eerste set verloren Berrettini en Krajinovic gelijk na elkaar voor het eerst hun servicebeurt. Toen de Servische nummer 48 van de wereld bij een stand van 5-5 nog een keer een break toestond, haalde Berrettini op eigen service de set binnen.

In de tweede set, na weer een break in de vijfde game, liet Berrettini zijn tegenstander niet meer terugkomen. De Italiaan benutte zijn eerste matchpoint.

Berrettini sloeg het hele gravelseizoen over vanwege een handblessure. Hij maakte vorige week in Stuttgart zijn rentree, na bijna drie maanden afwezigheid.

Het grastoernooi in Londen was een voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat eind deze maand begint. Berrettini bereikte vorig jaar de finale van het grandslamtoernooi in Londen. Hij moest het daarin afleggen tegen de Serviër Novak Djokovic.

Medvedev

De Russische nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev heeft ook de finale van het grastoernooi van Halle in twee sets verloren. De Pool Hubert Hurkacz, de mondiale nummer 12, was in Duitsland duidelijk te sterk: 6-1, 6-4. De wedstrijd duurde slechts iets meer dan een uur. Vorige week versloeg Tim van Rijthoven de Rus in de finale van het toernooi van Rosmalen met 6-4, 6-1.

Daniil Medvedev verloor voor het tweede weekend op rij een ATP-finale Ⓒ ANP/HH

Hurkacz (25) maakte met name indruk met zijn sterke service. Medvedev pakte pas bij een stand van 5-0 in de eerste set zijn eerste game. Ook in de tweede set haalde Hurkacz gelijk een break, waarna de Rus wel iets meer tegenstand bood. Een nederlaag in twee sets kon hij niet meer voorkomen. De Pool maakte het op zijn derde matchpoint af.

De meeste tennissers bereiden zich nu voor op Wimbledon, dat eind deze maand begint. Daar mag Medvedev vanwege de Russische inval van Oekraïne niet aan meedoen. Na zijn prestaties in Rosmalen veroverde Medvedev ten koste van Novak Djokovic de eerste positie op de wereldranglijst.