Sparta versterkt zich met Adrián Dalmau

Dalmau zou aan het einde van het seizoen transfervrij zijn geweest bij FC Utrecht. Bij Sparta heeft de 27-jarige Spanjaard getekend tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar. Ook PEC Zwolle was in de markt voor Dalmau, maar Sparta was slagvaardiger.

Dalmau, die voor zijn komst naar Utrecht als spits van Heracles met 19 goals hoog op de topscorerslijst was geëindigd, is een van de minder geslaagde aankopen van de club uit de Domstad geweest in de afgelopen jaren. FC Utrecht betaalde 700.000 euro voor de Mallorcaan, terwijl Cyriel Dessers de omgekeerde weg aflegde.

Waar Dessers een groot succes werd bij Heracles en na vijftien goals in zijn eerste jaar voor 4 miljoen euro verkocht werd aan Heracles Almelo, daar kwam Dalmau maar niet op gang bij FC Utrecht. In tweeënhalf seizoen heeft hij slechts 35 Eredivisie-duels gespeeld, waarin hij acht goals heeft gemaakt, vaak als supersub. Dit seizoen kwam hij negenmaal voor FC Utrecht in actie in de Eredivisie en was hij belangrijk bij de late winnende treffer tegen Heracles Almelo, toen een kopbal van invaller Dalmau door Heracles-verdediger Mats Knoester ongelukkig in eigen doel werd gewerkt.

Bij de bekerwedstrijd tegen NAC Breda mocht Dalmau weer eens in de basis beginnen, maar speelde hij een uiterst ongelukkige wedstrijd door in de eerste helft een penalty te missen en na rust de bal weg te tikken voor de voeten van ploeggenoot Sander van de Streek, waardoor FC Utrecht een vrijwel zeker doelpunt misliep. FC Utrecht zou door NAC uitgeschakeld worden in het bekertoernooi.

Gerard Nijkamp, de nieuwe technisch directeur van Sparta, is blij met de versterking van de aanval. „We zijn verheugd al voor het ingaan van de transferperiode een versterking te presenteren. Adrián heeft zich bewezen in de Eredivisie, is wedstrijdfit en kan na de jaarwisseling direct aansluiten bij onze A-selectie. Ook Henk Fraser was erg gecharmeerd van Dalmau en hij had de speler hoog op zijn wensenlijstje staan. Het is een speler waarvan wij denken dat hij ons zeker kan helpen met het bereiken van onze doelstelling.”