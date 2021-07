Ajax-trio nog altijd onmisbaar voor België

Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen na de winst op Portugal Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - België gaat vrijdagavond in München tegen Italië op jacht naar de eerste halvefinaleplaats op een EK sinds 1972. Het fundament van de Rode Duivels, die tot nu toe een weinig flitsend maar degelijk toernooi op de mat hebben gelegd, wordt gevormd door het voormalig Ajax-trio Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (34) en Toby Alderweireld (32). Ver in de dertig zijn zij nog altijd onmisbaar in de Belgische ploeg.