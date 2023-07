Vingegaard: ’Zonder die ijszak was ik nog sneller geweest’

COMBLOUX - Ongeloof was er in Combloux, de finishplaats van de tijdrit waar Jonas Vingegaard aartsrivaal Tadej Pogacar meedogenloos neersabelde. Deze Tour de France was het 2606,9 kilometer een zinderend gevecht tussen de twee kemphanen, dat tot het einde in Parijs zou duren, toch? In de tijdproef kon het niet anders dat de twee matadors opnieuw een secondespel zouden spelen, maar in deze 22,4 kilometer deelde de Deense titelverdediger hoogstwaarschijnlijk de knock-out uit aan ’Pogi’.

Jonas Vingegaard verbaast vriend, vijand en zichzelf. Ⓒ Orange Pictures