Record-thriller bij US Open: ’Krankzinnig, dit heb ik nooit gezien’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Carlos Alcaraz kan niet geloven dat hij gewonnen heeft. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK - Om iets over half vier is daar het bericht van de organisatie vanuit New York: Carlos Alcaraz is op weg naar zijn persconferentie. Niks bijzonders, ware het niet dat het half vier ’s nachts is. Een uur daarvoor heeft de 19-jarige Spanjaard de laatst eindigende tenniswedstrijd uit de geschiedenis van de US Open gewonnen, en ook een van de beste.