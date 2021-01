Zinedine Zidane: ’Wat wil je, moeten we het seizoen afbreken?’

„Wat wil je, moeten we het seizoen afbreken?”, zei de 48-jarige Fransman geïrriteerd in Malaga. „Er zal veel over gepraat worden, maar wij blijven gewoon werken.”

Zidane erkende dat Real slecht begon tegen Athletic Club. Bij de rust stond er al een 2-0 achterstand op het scorebord. „De eerste helft was moeilijk. We begonnen slecht. Zij scoorden twee keer uit twee kansen en dat maakte het moeilijk. We hadden geen overzicht voor rust. Zij zetten druk en wij leverden op vreemde wijze ballen in. In de tweede helft was het beter.”

Mede dankzij twee keer een poging op de paal van Marco Asensio kwam Real niet meer langszij, en zat een finale met aartsrivaal FC Barcelona er niet in. Die prijs is dus onbereikbaar, maar de titel, de Champions League en de Copa del Rey zijn nog mogelijk voor de de Koninklijke.

Eerder bereikte Barcelona de eindstrijd door Real Sociedad na strafschoppen te verslaan. De finale is zondag in Sevilla. De Spaanse Supercup gaat niet meer zoals vroeger tussen de landskampioen en bekerwinnaar. De nummers 1 en 2 van de ranglijst strijden nu samen met de bekerfinalisten om de prijs.

