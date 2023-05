KNVB houdt vast aan regels voor stilleggen duels

„De huidige maatregelen blijven in ieder geval tot eind van het seizoen gelden. Daarna gaan we evalueren”, meldt de KNVB, waarbij de bond aangeeft niet inhoudelijk op vragen in te gaan.

De KNVB besloot enkele weken geleden de regels aan te scherpen, nadat Ajax-speler Davy Klaassen in het bekerduel met Feyenoord op zijn hoofd was geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek was gegooid. Sindsdien wordt een wedstrijd stilgelegd als er vanaf de tribunes iets op het veld komt. Gebeurt dat daarna nogmaals, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt, dan volgt direct staking.

Afgelopen weekeinde waren er bij zeven wedstrijden in het betaald voetbal onderbrekingen als gevolg van het gooien van bierbekers, rookbommen en vuurwerk op het veld. De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax werd zondag in de openingsfase tot twee keer toe stilgelegd nadat rookbommen op het veld waren gegooid. Ook rende een gemaskerde supporter het veld op met in zijn handen een spandoek met daarop een tekst gericht aan de directie van Groningen.

De gestaakte wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax wordt dinsdag om 15.00 uur afgemaakt zonder publiek. Er zijn nog 80 minuten te spelen bij een stand van 0-0.