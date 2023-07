Vingegaard: ’Pogacar geeft nooit op, wordt gevecht tot in Parijs’

„Heel mooi, ik ben er superblij mee. Maar Tadej geeft nooit op. Het wordt een gevecht tot in Parijs”, voorspelde de Tourwinnaar van vorig jaar.

„Het plan was om één of twee man mee te hebben in de vroege ontsnapping, het waren er zelfs drie”, vertelde Vingegaard bij de bus van zijn ploeg. „Het was een soort verdedigingslinie want dit leek ons niet de perfecte rit voor mij. Maar op de laatste klim voelde ik dat ik goede benen had en zei tegen Sepp (Kuss) dat hij de kop moest nemen. En ik besloot iets verder aan te vallen.”

Vingegaard had, zo zei hij, niet gelet op Pogacar. „Of ik zwakte bij hem zag? Nee, ik heb niet op hem gelet. Ik kijk alleen naar mezelf.”’

Pogacar: ’Lastige dag’

Pogacar had dus geen antwoord op de aanval van Vingegaard. De Sloveen, winnaar van de Tour in 2020 en 2021, moest in de eerste Pyreneeënrit ruim 1 minuut toegeven op de Deen van Jumbo-Visma, de Tourwinnaar van vorig jaar. „Jonas was veel te snel in de beklimming van de Col de Marie Blanque”, erkende Pogacar, die sprak van een lastige dag.

Achter koploper en latere etappewinnaar Jai Hindley en enkele andere vluchters reed Vingegaard op de laatste col van de dag weg bij Pogacar, die verrast leek door de aanval van zijn rivaal. „Ik probeerde aan te klampen, maar hij was echt te sterk”, gaf de kopman van UAE Team Emirates toe voor de microfoon van France 2. „Ik kon niets beginnen tegen zo’n aanval. Hij had een betere dag. Ik blijf alles geven, er is nog niets verloren”, toonde hij zich strijdvaardig.

Ploegleider trots

Arthur van Dongen van Jumbo-Visma sprak van een goede dag na de vijfde etappe in de Tour de France. Kopman en titelverdediger Jonas Vingegaard pakte met een aanval op de Col de Marie Blanque tijd op de meeste van zijn concurrenten en met name op rivaal Tadej Pogacar.

Van Dongen erkende wel dat Vingegaard tijd verliest op één concurrent. De Australiër Jai Hindley won de etappe en nam de gele leiderstrui over van de Brit Adam Yates. „Maar ik ben trots op hoe de mannen gereden hebben en hoe Jonas tijd pakt op een aantal grote concurrenten.”

’

Volgens de ploegleider lag er het plan om aan te vallen als het goede moment zich zou voordoen. „Als Jonas zich goed voelt, proberen we tijd te pakken. Dat zullen we nooit nalaten.”

Van Dongen had niet gezien dat Pogacar zich minder goed voelde. „Tot het moment dat Jonas aanging hebben we dat niet gemerkt. Zijn ploeg heeft heel hard moeten werken om het gat kleiner te krijgen. We zagen dat ze met name bergop al snel een aantal renners kwijtraakten. Vandaar dat we zeiden: als jullie je goed voelen, geef er dan maar een knal op.”

Jumbo-Visma liet het werk in de achtervolging op de kopgroep met daarin klassementsrenner Hindley aanvankelijk ook over aan UAE Team Emirates. „Het was ook niet onze verantwoordelijkheid om dat dicht te rijden, omdat we ook al met drie man in die groep zaten. Jonas gaf aan dat hij zich goed voelde en dat het niet nodig was.”

Voor de tweede bergrit in de Pyreneeën van donderdag moet Jumbo-Visma nog een plan maken, zei Van Dongen. „Maar als wij kansen zien om tijdwinst te pakken, zullen we dat niet nalaten.”

Bekijk ook: Fabio Jakobsen gewoon verder in de Tour

Benoot verrast

Tiesj Benoot van Jumbo-Visma was verrast dat de latere ritwinnaar Jai Hindley in de kopgroep zat van de vijfde etappe van de Tour de France. De Australiër van Bora-hansgrohe nam met de etappezege ook de gele trui over van de Brit Adam Yates van UAE Team Emirates. „Ik denk dat de mannen van UAE zich hebben laten verrassen”, zei de ploeggenoot van de Deense titelverdediger Jonas Vingegaard bij de NOS.

„We hadden dit misschien niet verwacht, maar op het moment dat een grote groep wegreed, wist ik wel dat het een speciale dag ging worden”, zei de Belg, die lang mee voorop reed. „Er is de hele dag volle bak gekoerst, we hebben nooit veel tijd gekregen, wat betekent dat erachter ook vol is gereden. Met één ploeg kun je dan niet standhouden”, zei hij over de ploeg van kopman Tadej Pogacar.

Volgens Benoot hoopte zijn ploeg dat Vingegaard op de beklimming van de Col de Marie Blanque kon wegrijden bij zijn rivaal Pogacar. „We wisten wel zeker dat we het gingen proberen. Het was misschien een minder ideale finish voor ons. Als ik mee over de top ga, kan ik Jonas nog mooi helpen, maar hij passeerde me een kilometer voor de top”, zei de Belg over de aanval van Vingegaard. „We wisten dat we op deze manier hen onder druk konden zetten. Daar zijn we in geslaagd.”