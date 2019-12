Ramselaar kroont zich tot matchwinnaar tegen Groningen

In het noorden des lands ontliepen de tweeëntwintig hoofdrolspelers elkaar niet veel. De Domstedelingen hadden het meeste balbezit en dat leidde ook tot de eerste grote kans van de wedstrijd. Simon Gustafson nam in het strafschopgebied het doel onder vuur, maar Sergio Padt had een passend antwoord.

Een ruim kwartier later liet de Groningen-goalie zich weer zien. Hij raasde overbodig uit zijn goal en probeerde een pass ver buiten zijn doelgebied te onderscheppen. Padt dook er half onder door, waarna Vaclav Cerny een poging deed om de bal in het lege doel te plaatsen. Ko Itakura was echter op tijd terug en kon de inzet van de Tsjech voor de doellijn wegkoppen.

Na rust waren het opnieuw de bezoekers die voor het eerste gevaar zorgden, maar na wat gepriegel in het strafschopgebied kwam er geen schotkans voor FC Utrecht. Uit de counter leek Kaj Sierhuis FC Groningen op voorsprong te zetten, maar nog voordat de spits kon schieten werd hij van de bal gezet. Enkele minuten later liet ook Azor Matusiwa een grote mogelijkheid liggen.

Het winnende doelpunt van Bart Ramselaar. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tien minuten voor tijd kwam FC Utrecht op voorsprong. Na een individuele actie van Gyrano Kerk, trok de aanvaller vanaf de achterlijn de bal voor het doel. Vervolgens was Bart Ramselaar er als snelste bij en tikte hij de 0-1 binnen. Er vielen verder geen doelpunten meer in Groningen.

