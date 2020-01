Rojer verder in gemengd dubbel op Australian Open

Het als zevende geplaatste koppel was in twee sets duidelijk te sterk voor het Slowaakse duo Viktoria Kuzmova en Filip Polasek: 6-1 6-2.

Rojer en Stosur nemen het maandag in de tweede ronde op tegen het Australische duo Astra Sharma en John-Patrick Smith, die zijn gestart op een wildcard. Rojer is de enige Nederlandse tennisser die nog actief is in het dubbelspel op Melbourne. In het mannendubbel strandde hij in de tweede ronde.