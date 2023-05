Premium Het beste van De Telegraaf

’Slag om derde plaats’ in Johan Cruijff ArenA Kunnen AZ-jonkies Van Brederode en Lahdo het verschil maken tegen Ajax?

Door Steven Kooijman

Myron van Brederode in actie tegen Fortuna Sittard. Ⓒ Pro Shots

WIJDEWORMER - Nu AZ tegen Ajax in ‘de slag om derde plaats’ niet of slechts gedeeltelijk kan beschikken over de gemankeerde vleugelspelers Jesper Karlsson en Jens Odgaard, moet de aanvoer van de flanken komen van rasdribbelaar Myron van Brederode (19) en wellicht ook van de Zweedse belofte Mayckel Lahdo (20). ,,In de zomer zei de trainer nog stagiair tegen mij.”