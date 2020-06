Jasper Cillessen kan gelijkspel Valencia in slotfase niet voorkomen

Jasper Cillessen mocht weer in de basis starten bij Valencia. Ⓒ Hollandse Hoogte

VALENCIA - Valencia heeft in de slotseconden van de wedstrijd een 1-0 voorsprong tegen Levante uit handen gegeven. Via een strafschop in blessuretijd kwam de stadsgenoot langszij. Bij Valencia stond Jasper Cillessen in de basis.