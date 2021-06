Feyenoord trekt Noor Holmgren Pedersen aan

Pedersen debuteerde op 18-jarige leeftijd in het eerste elftal van Tromsø, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Na twee seizoenen in de hoofdmacht maakte hij in 2020 de overstap naar Molde FK. In het elftal van de huidige nummer 2 van de hoogste Noorse voetbalcompetitie speelde hij in totaal 36 wedstrijden.

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, is blij met de komst van Holmgren Pedersen. „Met het aantrekken van Marcus is de positie van rechtsback weer voldoende bezet. Hij is een talentvolle jongen die voor zijn leeftijd ook al de nodige Europese wedstrijdminuten in de benen heeft. Belangrijk omdat we ook op dat podium al vroeg aan de bak moeten. Naast zijn verdedigende kwaliteiten is hij ook als opkomende back op diverse manieren betrokken bij het spel. We hebben er vertrouwen in dat hij hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling gaat zetten.”

Pedersen, die onlangs nog met Molde speelde in de Noorse competitie, sluit begin juli bij Feyenoord aan. Hij is na middenvelder Guus Til de tweede versterking voor de Rotterdammers voor het nieuwe seizoen.