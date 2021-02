Anthony Lurling wordt assistent-trainer bij NAC Breda

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lurling terug bij NAC Breda als assistent

23.57 uur: Anthony Lurling keert terug bij de club waar hij zijn meeste wedstrijden speelde: NAC Breda. De voormalig vleugelaanvaller wordt daar de rechterhand van hoofdtrainer Maurice Steijn. Daarnaast zal hij ook het elftal onder de 15 jaar leiden.

„In drie jaar als trainer bij PSV heb ik veel geleerd”, vertelt Lurling. „Dit is voor mij een hele mooie stap in mijn trainerscarrière. De afgelopen periode heb ik mijn diploma UEFA A gehaald en vanuit daar wil je je natuurlijk blijven ontwikkelen. Deze stap past daarin uitstekend. Ik wist eigenlijk vrijwel direct dat ik dit wilde gaan doen. De club spreekt in mijn geval voor zich denk ik. Het zal echt voelen als thuiskomen.”

Lurling tekent bij NAc een contract voor twee seizoenen.

IOC voert gerichte gesprekken met Brisbane voor Spelen 2032

20.15 uur: De Australische stad Brisbane is de voorkeurskandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2032. Dat maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend na een bijeenkomst van het dagelijks bestuur in Lausanne. Het betekent dat een speciale commissie van het IOC nu "gerichte gesprekken" gaat voeren met Brisbane.

De laatste keer dat Australië de Zomerspelen organiseerde was in 2000. Sydney was toen de gaststad. De door de coronapandemie uitgestelde Spelen van Tokio zijn voorzien voor deze zomer. Parijs organiseert de Spelen van 2024, terwijl Los Angeles al weet dat het de Spelen van 2028 mag houden.

Het IOC heeft het systeem van voorkeurskandidaten ingevoerd om te voorkomen dat steden die een bid uitbrengen grote hoeveelheden geld uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden.

Voetbal: Tottenham wint ook return ruim van Wolfsberger

19.57 uur: Tottenham Hotspur heeft zonder problemen de achtste finales bereikt in de Europa League. De Londense ploeg versloeg Wolfsberger AC uit Oostenrijk ook in de return met ruime cijfers. De Spurs zegevierden op eigen veld met 4-0. Het eerste duel, dat wegens de coronamaatregelen in Boedapest werd gespeeld, eindigde in 4-1 voor de Engelse club.

Namens de thuisclub kwamen Dele Alli, Carlos Vinícius (twee) en Gareth Bale tot scoren. Basisspeler Steven Bergwijn werd in de 69e minuut gewisseld.

Coach José Mourinho van Tottenham kon een succesje goed gebruiken. Door een slechte reeks in de Premier League, met slechts 3 punten uit de laatste zes duels, zijn de Spurs op de ranglijst afgezakt naar de negende plek.

Tennis: Griekspoor laat drie matchpoints onbenut

19.53 uur: Tallon Griekspoor is bij het ATP-tennistoernooi in Montpellier gestrand in de achtste finales. De Nederlander verloor in drie spannende sets van de als zesde geplaatste Fransman Ugo Humbert, de nummer 32 van de wereldranglijst: 6-7 (4) 7-6 (5) 7-6 (5).

Griekspoor, de nummer 160 van de wereld, kreeg in de tweede set drie kansen om de partij winnend af te sluiten. Bij een stand van 5-3 verzuimde hij echter op eigen service drie matchpoints te benutten. In de tiebreak van de derde set wist Humbert wel het duel te beslissen op zijn derde wedstrijdpunt.

Griekspoor (24) had het toernooi in Frankrijk bereikt via de kwalificaties.

Voetbal: Kop op doel bij voetbalsters Oranje tegen Duitsland

18.37 uur: Keepster Lize Kop krijgt van bondscoach Sarina Wiegman de kans om zich te laten zien in de oefeninterland tegen Duitsland, woensdagavond in Venlo. De doelvrouw van Ajax vervangt vaste eerste keus Sari van Veenendaal.

„Lize ontwikkelt zich goed, dus is het van belang dat ze in de voorbereiding op de Olympische Spelen ook een grote wedstrijd keept. Ze mag het laten zien”, zei Wiegman voor de camera van Veronica. Sherida Spitse draagt in de wedstrijd tegen de nummer 2 van de wereld de aanvoerdersband.

Voetbal: Tiener uit Premier League geschorst wegens dopingbezit

17.47 uur: Een niet nader genoemde tiener uit de Premier League is voor negen maanden geschorst wegens het bezit van verboden middelen. Bij hem werd een groeihormoon aangetroffen. Hij werd niet schuldig bevonden aan het gebruik van doping. Zijn schorsing loopt op 7 mei af.

De jonge voetballer, wiens club evenmin bekend is gemaakt, werd betrapt toen hij 15 jaar oud was. Hij is nu een 16-jarige prof.

„Deze zaak toont aan dat de antidopingregels gelden voor alle atleten, ongeacht de leeftijd”, liet een woordvoerder van de Engelse voetbalbond FA weten. „Sporters, hun ouders en de teams waarvoor ze spelen, dienen allemaal een bijdrage te leveren om de sport schoon te houden. Als je verantwoordelijk bent voor een jonge atleet, moet je een proactieve houding aannemen en bescherming bieden tegen de risico’s van dopinggebruik.”

Wielrennen: Giro herdenkt Dante en passeert gevreesde Zoncolan

17.40 uur: De 104e editie van de Ronde van Italië bevat veel zware bergritten, maar ook veel Italiaanse historie. Onder anderen de beroemde dichter Dante wordt herdacht in de drieweekse wielerronde, die op 8 mei begint in Turijn met een tijdrit over 9 kilometer en op 30 mei eindigt in Milaan met een tijdrit over 29,4 kilometer. De gevreesde Monte Zoncolan zit ook in het parcours. Die beklimming is een van de zwaarste in Europa.

Hoogste punt (Cima Coppi) is de Passo Pordoi met de top op 2239 meter. Deze klim van buitencategorie is opgenomen in de zestiende etappe, op papier de zwaarste van de Giro met 5700 hoogtemeters. In die Dolomietenrit moeten de renners ook over de Passo Fedaia en de Passo Giau, met aankomst in Cortina d’Ampezzo. In de elfde rit van Perugia naar Montalcino zijn onverharde wegen opgenomen die het peloton kent uit de Strade Bianche.

De dertiende etappe tussen Ravenna en Verona is bedoeld om de zevenhonderdste sterfdag te herdenken van Dante Alighieri. De tiende etappe finisht in Foligno, waar in 1472 Dante’s beroemde epos La Divina Commedia voor het eerst werd gedrukt. De Giro herdenkt in de komende editie ook de eenwording van Italië 160 jaar geleden, de negentigste verjaardag van de roze trui en de Italiaanse wielerlegende Alfredo Martini.

De Ronde van Italië is niet voor de tijdrijders gemaakt. De individuele ritjes tegen de klok in Turijn en Milaan zijn de enige twee. De Giro is wel aantrekkelijk voor de klimmers, met liefst zeven etappes met een aankomst bergop. De Giro telt in totaal 3450 kilometer en bijna 47.000 hoogtemeters. Er zijn twee uitstapjes over de grens, naar Slovenië en Zwitserland, maar die ritten eindigen gewoon op Italiaans grondgebied.

De Britse wielrenner Tao Geoghegan Hart won vorig jaar de Giro d’Italia, maar hij verdedigt zeer waarschijnlijk zijn titel niet. Wilco Kelderman was vorig jaar de beste Nederlander op de derde plaats. Renners die hun deelname aan de komende Giro hebben toegezegd zijn Bauke Mollema, oud-Tourwinnaar Egan Bernal, Thibaut Pinot, Vincenzo Nibali en Romain Bardet.

Autosport: Ferrari plant rentree in 24 Uur van Le Mans na vijftig jaar

17.15 uur: Ferrari keert in 2023 terug met een topauto in de 24 Uur van Le Mans, vijftig jaar na het laatste optreden in de hoogste klasse van de beruchte langeafstandsrace. De Italiaanse autofabrikant kondigde woensdag aan dat het een raceauto gaat bouwen die over twee jaar zal meedoen aan het officiële wereldkampioenschap langeafstandsracen (WEC), in de nieuwe en snelste Le Mans Hypercar-klasse.

Ferrari geniet wereldwijde faam door de Formule 1, maar was in een grijs verleden ook groot in de 24 Uur van Le Mans. De rode bolide reed tot 1973 mee in de topklasse; de laatste zege dateert van 1965. Vooralsnog kondigde Ferrari aan dat het een Hypercar gaat ontwikkelen. Het testprogramma, alsmede de naam van de auto en de rijdersbezetting, worden in een later stadium bekend.

„Ferrari bevestigt nogmaals zijn sportieve toewijding en vastberadenheid om een hoofdrolspeler te zijn in grote motorsportevenementen”, zei John Elkann, de president van Ferrari.

Biljarten: Stephen Hendry terug in het snookercircuit

15.21 uur: De 51-jarige Schotse snookerlegende Stephen Hendry zal volgende week zijn comeback maken in het Gibraltar Open. Hendry is nog steeds recordhouder met het aantal wereldtitels. In zijn imposante carrière wist hij 7 keer de wereldtitel te veroveren. Ronnie O’Sullivan zit hem met 6 wereldtitels wel op de hielen.

Hendry, die een tourkaart voor twee jaar heeft gekregen, speelt zijn eerste profwedstrijd, na negen jaar geleden gestopt te zijn, tegen de Engelsman Matthew Selt.

Voetbal: Oud-international Velthuizen traint mee met Fortuna Sittard

15.00 uur: Piet Velthuizen traint voorlopig mee bij eredivisieclub Fortuna Sittard. De 34-jarige doelman stond voor het laatst onder contract bij Telstar. De voormalig international sluit per direct aan bij de selectie van trainer Sjors Ultee.

Velthuizen kende zijn beste periode in het shirt van Vitesse. Verspreid over twee periodes kwam de Nijmegenaar tot meer dan 200 wedstrijden. Daarnaast stond de doelman onder de lat bij onder meer Hércules Alicante, Hapoel Haifa en Omonia Nicosia.

De aanwezigheid van Velthuizen heeft te maken met de situatie rond beide andere keepers, Yanick van Osch en Alexei Koselev. Onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat Van Osch kampt met een zware botkneuzing, waarvan de herstelperiode enkele weken in beslag neemt. De Moldavische doelman Koselev staat op het punt een transfer af te ronden.

Wielrennen: Toerversie Amstel Gold Race verplaatst van april naar september

14.13 uur: De toerversie van de Amstel Gold Race wordt verplaatst van april naar september. De organisatoren van de wielerwedstrijd hebben dat besloten omdat het vanwege het coronavirus niet voor de hand ligt over twee maanden al een wedstrijd voor 15.000 deelnemers te kunnen organisatoren. De profs, zowel mannen als vrouwen, komen wel zoals gepland op zondag 18 april in actie.

„Helaas moeten we nu, twee maanden voor de Amstel Gold Race, opnieuw concluderen dat een wielertoertocht waarbij 15.000 deelnemers aan de start verschijnen niet realistisch is in april. Dat is ontzettend jammer, want natuurlijk organiseren we de toerversie voor amateurs het liefst gelijktijdig met de profversie en maken we er een fantastisch wielerfeest van. Veiligheid gaat boven alles en de huidige situatie laat het op dit moment nog niet toe om een evenement van deze omvang te organiseren. De start van het wereldwijde vaccinatieprogramma geeft ons hoop dat we de toerversie later dit jaar op een veilige manier kunnen organiseren. Om die reden hebben we besloten de toerversie te verplaatsen naar zaterdag 11 september”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race.

Van Vliet kijkt met vertrouwen uit naar de profwedstrijden in april. „We zijn in goed gesprek met diverse overheids- en veiligheidsinstanties. De plannen liggen klaar en als organisatie zijn wij in staat om snel te kunnen schakelen waar nodig. In tegenstelling tot een grote toertocht zijn onze wedstrijden beter te reguleren, zeker ook omdat wielerteams al maanden strikt leven volgens de door de wielerunie UCI opgestelde COVID-19 protocollen. We zijn van mening dat topsportwedstrijden als de Amstel Gold Race onder strikte voorwaarden op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Afgelopen jaar is dit, met name in België, meermaals bewezen.”

Voetbal: Ihattaren keert tegen Olympiakos terug bij PSV, Boscagli onzeker

13.28 uur: Mohamed Ihattaren maakt donderdag in de thuiswedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League weer deel uit van de selectie van PSV. De 19-jarige middenvelder miste vorige week het eerste duel met de Grieken omdat hij ziek was. Ihattaren kon om dezelfde reden zondag ook niet meedoen in de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Vitesse (3-1).

Het is nog niet duidelijk of Olivier Boscagli mee kan doen. De Franse verdediger viel in Piraeus uit met een hoofdwond. „Gisteren heeft hij individueel getraind”, zei trainer Roger Schmidt woensdag. „We hebben zo nog een laatste training en dan kijken we hoe het ervoor staat. We hopen dat hij kan spelen.” Middenvelder Ibrahim Sangaré ontbreekt in de groep wegens een schorsing.

PSV verloor vorige week in Piraeus met 4-2 van Olympiakos en zal in het Philips-stadion in ieder geval twee keer moeten scoren om de achtste finales nog te kunnen halen. „Het voelt als een finale”, vindt Schmidt. ”’We kunnen morgen iets speciaals neerzetten. Het is al even geleden dat PSV bij de laatste zestien clubs zat in een Europees toernooi.”

De nederlaag die PSV vorige week leed bij Olympiakos was onnodig, vond Schmidt. „We moeten leren van onze fouten. Olympiakos kreeg niet zoveel kansen, maar scoorde wel vier keer”, aldus de trainer, die in de groepsfase van de Europa League met PAOK Saloniki ook een Griekse tegenstander trof. „Thuis kwamen we tegen PAOK met 2-0 achter en wonnen we alsnog met 3-2. We hebben toen een goede mentaliteit laten zien en ook aangetoond in staat te zijn iets speciaals te doen.”

Schmidt verwacht dat de tweestrijd donderdag wordt beslist op tactisch vlak. „Dat wordt morgen heel belangrijk. Het gaat niet alleen om emotie en mentaliteit. We moeten gedisciplineerd en gefocust spelen en letten op onze restverdediging. We moeten hun counter eruit halen. Als team willen we een volgende stap maken.”

Sangaré is dit seizoen een van de weinige spelers bij PSV die altijd een basisplaats heeft. Schmidt zei nog niet wie de Ivoriaan controlerend op het middenveld gaat vervangen. „Een echte vervanger hebben we niet voor hem. Ibrahim is een belangrijke schakel voor ons.”

Voetbal: Lewandowski heeft alleen Ronaldo en Messi nog voor zich

10:17 uur Robert Lewandowski is met zijn doelpunt tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League de top drie binnengedrongen van meest scorende spelers in het toernooi. De 32-jarige Poolse spits van Bayern München staat nu op 72 treffers, eentje meer dan de Spanjaard Raúl González. Lewandowski heeft de Portugees Cristiano Ronaldo (135 doelpunten) en de Argentijn Lionel Messi (118) nog ver boven zich staan.

Na Raúl volgen de Fransman Karim Benzema (69 doelpunten), Ruud van Nistelrooij (60), de Oekraïner Andrej Sjevtsjenko (59) en de Fransman Thierry Henry (51).

Wielrennen: Jos van Emden start niet meer in Emiraten

09:10 uur Wielrenner Jos van Emden start niet meer in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat er sprake is van fysieke problemen, zonder daarbij in details te treden.

Mathieu van der Poel trok zich maandag met Alpecin-Fenix al terug. Eén van de medewerkers van de Belgische formatie testte zondagavond positief op het coronavirus. Van der Poel zelf testte negatief en kon derhalve naar huis reizen.

Voetbal: Celtic-coach Lennon stapt op wegens grote achterstand op Rangers

08:40 uur Neil Lennon heeft ontslag genomen als coach van Celtic. Hij doet dat omdat de achterstand op de grote rivaal Rangers in de Schotse competitie is opgelopen tot 18 punten.

In mei 2019 trad Lennon (49) in dienst bij Celtic als opvolger van Brendan Rodgers. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup.

Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.