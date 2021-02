Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Lewandowski heeft alleen Ronaldo en Messi nog voor zich

10:17 uur Robert Lewandowski is met zijn doelpunt tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League de top drie binnengedrongen van meest scorende spelers in het toernooi. De 32-jarige Poolse spits van Bayern München staat nu op 72 treffers, eentje meer dan de Spanjaard Raúl González. Lewandowski heeft de Portugees Cristiano Ronaldo (135 doelpunten) en de Argentijn Lionel Messi (118) nog ver boven zich staan.

Na Raúl volgen de Fransman Karim Benzema (69 doelpunten), Ruud van Nistelrooij (60), de Oekraïner Andrej Sjevtsjenko (59) en de Fransman Thierry Henry (51).

Wielrennen: Jos van Emden start niet meer in Emiraten

09:10 uur Wielrenner Jos van Emden start niet meer in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat er sprake is van fysieke problemen, zonder daarbij in details te treden.

Mathieu van der Poel trok zich maandag met Alpecin-Fenix al terug. Eén van de medewerkers van de Belgische formatie testte zondagavond positief op het coronavirus. Van der Poel zelf testte negatief en kon derhalve naar huis reizen.

Voetbal: Celtic-coach Lennon stapt op wegens grote achterstand op Rangers

08:40 uur Neil Lennon heeft ontslag genomen als coach van Celtic. Hij doet dat omdat de achterstand op de grote rivaal Rangers in de Schotse competitie is opgelopen tot 18 punten.

In mei 2019 trad Lennon (49) in dienst bij Celtic als opvolger van Brendan Rodgers. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup.

Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.