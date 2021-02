Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Toerversie Amstel Gold Race verplaatst van april naar september

14.13 uur: De toerversie van de Amstel Gold Race wordt verplaatst van april naar september. De organisatoren van de wielerwedstrijd hebben dat besloten omdat het vanwege het coronavirus niet voor de hand ligt over twee maanden al een wedstrijd voor 15.000 deelnemers te kunnen organisatoren. De profs, zowel mannen als vrouwen, komen wel zoals gepland op zondag 18 april in actie.

„Helaas moeten we nu, twee maanden voor de Amstel Gold Race, opnieuw concluderen dat een wielertoertocht waarbij 15.000 deelnemers aan de start verschijnen niet realistisch is in april. Dat is ontzettend jammer, want natuurlijk organiseren we de toerversie voor amateurs het liefst gelijktijdig met de profversie en maken we er een fantastisch wielerfeest van. Veiligheid gaat boven alles en de huidige situatie laat het op dit moment nog niet toe om een evenement van deze omvang te organiseren. De start van het wereldwijde vaccinatieprogramma geeft ons hoop dat we de toerversie later dit jaar op een veilige manier kunnen organiseren. Om die reden hebben we besloten de toerversie te verplaatsen naar zaterdag 11 september”, aldus Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race.

Van Vliet kijkt met vertrouwen uit naar de profwedstrijden in april. „We zijn in goed gesprek met diverse overheids- en veiligheidsinstanties. De plannen liggen klaar en als organisatie zijn wij in staat om snel te kunnen schakelen waar nodig. In tegenstelling tot een grote toertocht zijn onze wedstrijden beter te reguleren, zeker ook omdat wielerteams al maanden strikt leven volgens de door de wielerunie UCI opgestelde COVID-19 protocollen. We zijn van mening dat topsportwedstrijden als de Amstel Gold Race onder strikte voorwaarden op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Afgelopen jaar is dit, met name in België, meermaals bewezen.”

Voetbal: Ihattaren keert tegen Olympiakos terug bij PSV, Boscagli onzeker

13.28 uur: Mohamed Ihattaren maakt donderdag in de thuiswedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League weer deel uit van de selectie van PSV. De 19-jarige middenvelder miste vorige week het eerste duel met de Grieken omdat hij ziek was. Ihattaren kon om dezelfde reden zondag ook niet meedoen in de thuiswedstrijd in de Eredivisie tegen Vitesse (3-1).

Het is nog niet duidelijk of Olivier Boscagli mee kan doen. De Franse verdediger viel in Piraeus uit met een hoofdwond. „Gisteren heeft hij individueel getraind”, zei trainer Roger Schmidt woensdag. „We hebben zo nog een laatste training en dan kijken we hoe het ervoor staat. We hopen dat hij kan spelen.” Middenvelder Ibrahim Sangaré ontbreekt in de groep wegens een schorsing.

PSV verloor vorige week in Piraeus met 4-2 van Olympiakos en zal in het Philips-stadion in ieder geval twee keer moeten scoren om de achtste finales nog te kunnen halen. „Het voelt als een finale”, vindt Schmidt. ”’We kunnen morgen iets speciaals neerzetten. Het is al even geleden dat PSV bij de laatste zestien clubs zat in een Europees toernooi.”

De nederlaag die PSV vorige week leed bij Olympiakos was onnodig, vond Schmidt. „We moeten leren van onze fouten. Olympiakos kreeg niet zoveel kansen, maar scoorde wel vier keer”, aldus de trainer, die in de groepsfase van de Europa League met PAOK Saloniki ook een Griekse tegenstander trof. „Thuis kwamen we tegen PAOK met 2-0 achter en wonnen we alsnog met 3-2. We hebben toen een goede mentaliteit laten zien en ook aangetoond in staat te zijn iets speciaals te doen.”

Schmidt verwacht dat de tweestrijd donderdag wordt beslist op tactisch vlak. „Dat wordt morgen heel belangrijk. Het gaat niet alleen om emotie en mentaliteit. We moeten gedisciplineerd en gefocust spelen en letten op onze restverdediging. We moeten hun counter eruit halen. Als team willen we een volgende stap maken.”

Sangaré is dit seizoen een van de weinige spelers bij PSV die altijd een basisplaats heeft. Schmidt zei nog niet wie de Ivoriaan controlerend op het middenveld gaat vervangen. „Een echte vervanger hebben we niet voor hem. Ibrahim is een belangrijke schakel voor ons.”

Voetbal: Lewandowski heeft alleen Ronaldo en Messi nog voor zich

10:17 uur Robert Lewandowski is met zijn doelpunt tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League de top drie binnengedrongen van meest scorende spelers in het toernooi. De 32-jarige Poolse spits van Bayern München staat nu op 72 treffers, eentje meer dan de Spanjaard Raúl González. Lewandowski heeft de Portugees Cristiano Ronaldo (135 doelpunten) en de Argentijn Lionel Messi (118) nog ver boven zich staan.

Na Raúl volgen de Fransman Karim Benzema (69 doelpunten), Ruud van Nistelrooij (60), de Oekraïner Andrej Sjevtsjenko (59) en de Fransman Thierry Henry (51).

Wielrennen: Jos van Emden start niet meer in Emiraten

09:10 uur Wielrenner Jos van Emden start niet meer in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn ploeg Jumbo-Visma laat weten dat er sprake is van fysieke problemen, zonder daarbij in details te treden.

Mathieu van der Poel trok zich maandag met Alpecin-Fenix al terug. Eén van de medewerkers van de Belgische formatie testte zondagavond positief op het coronavirus. Van der Poel zelf testte negatief en kon derhalve naar huis reizen.

Voetbal: Celtic-coach Lennon stapt op wegens grote achterstand op Rangers

08:40 uur Neil Lennon heeft ontslag genomen als coach van Celtic. Hij doet dat omdat de achterstand op de grote rivaal Rangers in de Schotse competitie is opgelopen tot 18 punten.

In mei 2019 trad Lennon (49) in dienst bij Celtic als opvolger van Brendan Rodgers. Hij leidde de club vervolgens naar twee titels, twee keer winst in de Schotse Cup en een keer in de League Cup.

Dit seizoen hoopte Celtic voor de tiende opeenvolgende keer kampioen te worden. Dat zit er niet meer in. Assistent John Kennedy neemt de taken van Lennon voorlopig over.