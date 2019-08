Waterman: ’Terugkeer Nederland te vroeg’

De sluitpost vervolgt: „De eerste twintig minuten stonden we wel zwaar onder druk, maar we hadden wel zelf een goal moeten maken. Ook vooral richting de wedstrijd in Amsterdam.”

André Onana - zijn collega bij Ajax - pakte nog met een katachtige reactie een harde pegel. „Een fantastische redding. Hij pakte ’m goed. Het is ook een heel goede keeper. Ajax is nog wel favoriet, ze spelen goed voetbal. De bal is rond. Het is voor Ajax wel een gevaarlijke uitslag. Ze moeten ons niet onderschatten. We hebben osn visitekaartje afgegeven.”

Dat Waterman op de bank zit, doet de geruchtenmolen op gang komen. Is een terugkeer naar Nederland een optie? „Nu nog niet. Of er moet wel echt iets moois komen. Ik heb nog geen plannen van wat ik wil. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.”

