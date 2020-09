Koeman begrijpt boosheid Messi in zaak-Suarez: ’Dat is normaal’

„Het lijkt me normaal dat hij bedroefd is omdat zijn vriend de club heeft verlaten. Ze hebben jaren zij aan zij gevoetbald”, zei de nieuwe coach in aanloop naar de seizoensopener tegen Villarreal van komende zondag.

Messi wilde zelf graag weg bij Barcelona, maar hij kon niet onder zijn contractbepalingen vandaan en moest met frisse tegenzin blijven. Op social media had hij weinig goeds over voor de manier waarop de Catalaanse club Suarez wegwerkte. De Uruguayaan vervolgt zijn carrière bij Atletico Madrid. „Je hebt het niet verdiend hoe zij je eruit hebben gegooid. Maar de waarheid is dat niets me hier nog verbaast”, schreef de anders zo ingetogen Argentijn.

Koeman meent dat hij Suarez met respect heeft behandeld. „Het lijkt of ik de slechterik ben, maar het was niet alleen mijn beslissing. Ik heb Suarez verteld dat hij waarschijnlijk niet veel speelminuten zou krijgen, maar dat als hij bleef ik op hem wilde kunnen rekenen.”

De Nederlands coach verwachtte niet dat het vertrek van Suarez invloed zou hebben op de instelling van Messi. „Hij traint en speelt en toont veel enthousiasme op het veld. Hij is een voorbeeld voor iedereen.”

