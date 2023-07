Dag 12: Van de één op de andere dag stopte de Witte Condor met buikschuiven

En dus heb ik me vanmorgen eens zitten verdiepen in de Tasmanzee. Stel je nu eens voor dat ons vliegtuigje een buikschuiver maakt op die Tasmanzee en je moet met dat onvermijdelijke zwemvest van dat glijbaantje af zeilen. Dan wil je toch weten wat voor beest er aan je teen begint te sabbelen, terwijl een orka aan het jongleren is met huisgenoot Koen.

Er zwemmen genoeg vissen rond die het beste met ons voorhebben, zoals grienden, bultruggen en reuzenmanta’s. Hoed je echter voor de geschatte 5500 ’great white sharks’, die haaien uit Jaws. Maar een kwal met de merkwaardige naam ’Portugees oorlogsschip’ is ook bloedlink. Net als stier- en tijgerhaaien. Dit drietal is verantwoordelijk voor zo’n beetje alle aanvallen op mensen. Of de piloot hier bij het buikschuiven even rekening mee wil houden.

Buikschuiven

Buikschuiven is één van de grootste attracties van de Santpoortse Feestweek, dat kan ik weten want ik kom er vandaan. De Feestweek is volgens mijn Whatsapp in volle hevigheid losgebarsten. Jarenlang was glazenwasser Maarten, alias ’de Witte Condor’, schier onaantastbaar, maar sinds hij er van de één op de andere dag zomaar mee ophield is de strijd weer volledig open.

Van mijn dochter kreeg ik mee dat ons favoriete familiespel, de kamelenrace, opnieuw op de kermis staat. Vriend Casper mee uiteraard. Die heeft ongetwijfeld met het mes op zijn keel moeten toegeven dat die Nijmeegse Zomerfeesten verbleken bij het negendaagse spektakel in Santpoort-Noord.

Kamelen

Speaking of kamelen. Nergens wonen zoveel kamelen als in Australië, twee miljoen naar het schijnt. Iedere negen jaar verdubbelt de populatie. Ook een fascinerend weetje: een grote witte haai is sterker dan een zoutwaterkrokodil. Er bestaat een filmpje waarin de twee het aan de stok krijgen met elkaar.

De haai beseft dat hij niet in een lijf-aan-lijf-gevecht verzeild moet raken, zwemt weg van de plek des onheils om met een snelheid van 55 kilometer per uur en wijd opengesperde bek terug te keren en de krok bijkans doormidden te klieven. Ik hou het daarom liever bij Leeuwinnen, als het even kan tot 20 augustus. Coen: heb je Lola al uitgelaten?