Ten Hag vooral opgelucht: ’Dat vond ik wel heel ver gezocht’

„Maar wij zeker ook. We zijn in de tweede helft scherp gebleven. Er zat een ongelooflijke spirit in de ploeg en we hebben de rust bewaard. We zijn ook geduldig gebleven en hebben hun counters goed verdedigd.”

Uiteindelijk was het centrale verdediger Jurriën Timber die in de 81e minuut het bevrijdende doelpunt maakte. In de openingsfase van de tweede helft werd een doelpunt van Dusan Tadic afgekeurd omdat Antony ver voordat de Serviër scoorde buitenspel stond. „Ik vond dat heel ver gezocht”, zei Ten Hag bij ESPN. „Mentaal was dat zwaar voor ons, en Willem II kreeg daar juist meer kracht van. Dan is het knap als je zo’n wedstrijd toch nog wint.”

Bekijk ook: Ajax ontsnapt door late goal aan averij in Tilburg

Ajax leeft nu met een goed gevoel naar komende week toe. „Eerst moesten we deze wedstrijd spelen en nu kan onze blik op Benfica”, doelde Ten Hag op het uitduel van woensdag in de achtste finale van de Champions League. „Dat is een heel grote wedstrijd.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie