Ook Formule 2 naar Zandvoort

In het eerste weekend van mei zullen de Formule 2-coureurs op zaterdag hun hoofdrace afwerken. Een dag later, voor de Formule 1-race, wacht de sprintomloop. Het wordt de tweede Formule 2-race van het jaar 2020, na de seizoensopening in Bahrein.

Naast de Formule 2 zal ook het Formule 3-circus naar Zandvoort komen. Daar had de organisatie van de Dutch Grand Prix al op gerekend. Het betekent extra veel races voor de vele toeschouwers.