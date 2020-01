Zesdaagse Rotterdam: Stroetinga en Havik troeven Terpstra af

Stroetinga en Havik vergaarden 384 punten en een ronde voorsprong op de rest van het veld. Terpstra eindigde met de Belg Iljo Keisse - met wie hij drie keer in Rotterdam triomfeerde - op een vierde plek met 338 punten, en met drie rondes achterstand. ,,De vorm is goed en we begonnen sterk, maar we hebben te verdedigend gereden. Dat heeft ons de kop gekost”, aldus Terpstra.

