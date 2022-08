Van de Zandschulp na benauwde US Open-zege: ’Het was zeker een worsteling’

,,Gelukkig kon ik de vijfde set op het juiste moment breken. Het was zeker een worsteling. Ik was nog wat vermoeid van vorige week (toernooi van Winston-Salem, red.)”, liet de nummer 22 van de wereld een uur na zijn wedstrijd weten.

In de slotfase liet Van de Zandschulp zijn beste tennis zien. In de laatste game gooide hij er onder meer een flitsende backhandpassing uit. Op wedstrijdpunt volgde een heerlijke stopvolley. ,,Ik had de eerste kansen en maakte ze niet. Dan zie je vaak in tennis dat de ander er mee vandoor gaat. Gelukkig was dat vandaag niet zo. Maar tuurlijk heb ik gedacht: het kan zomaar zijn dat ik hier verlies.”

Huzarenstukje

Eerder op de maanddag won Tim van Rijthoven ook al in vijf sets van de Chinees Zhizhen Zhang. In een miraculeus duel werkte Van Rijthoven zeven wedstrijdpunten weg. ,,Met het in bedwang houden van de zenuwen zit het wel goed bij ons. Daar had Zhang wat meer moeite mee. Het mooie aan grandslams is toch wel dat er van alles mogelijk is.”

In de volgende ronde wacht voor Van de Zandschulp nu een confrontatie met de Fransman Corentin Moutet. Die zag Stan Wawrinka opgeven. Vorig jaar bereikte Van de Zandschulp de laatste acht in de Verenigde Staten. In die fase van het toernooi bleek Daniil Medvedev te goed.

