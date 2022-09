Djokovic maakt indruk bij entree in Laver Cup

Djokovic speelde in Londen zijn eerste wedstrijd sinds Wimbledon, waar hij zijn 21e grandslamtitel veroverde door de Australiër Nick Kyrgios in de finale te verslaan. Djokovic kon dit jaar niet meedoen aan de Australian Open en de US Open, omdat hij uit principe niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Team Europa van captain Björn Borg staat nu 6-4 voor. Eerder op de dag won de Italiaan Matteo Berrettini van de Canadees Félix Auger-Aliassime (7-6 (11) 4-6 10-7). Voor Team World, met captain John McEnroe, pakte Taylor Fritz de punten door de Brit Cameron Norrie te verslaan: 6-1 4-6 10-8.

Roger Federer was aandachtig toeschouwer bij de partijen en moedigde zijn oude rivaal Djokovic aan. De Zwitser, 20 keer winnaar van een grandslamtoernooi, speelde vrijdag in de Laver Cup zijn allerlaatste tennispartij van zijn carrière aan de zijde van Rafael Nadal in het dubbelspel.

Sonego en Boeblik spelen finale in Metz

Lorenzo Sonego uit Italië en Aleksandr Bublik uit Kazachstan spelen de finale van het ATP-toernooi van Metz. Sonego klopte titelverdediger Hubert Hurkacz uit Polen, Bublik zag zijn tegenstander Stan Wawrinka opgeven.

Sonego was in de halve finale in twee sets te sterk voor Hurkacz, de nummer 10 van de wereldranglijst: 7-6 (5) 6-4. De Italiaan, die op de 65e plaats staat, kreeg geen enkel breakpoint tegen. Bublik was snel klaar in de andere halve finale. Wawrinka gaf na drie games op (2-1). Het was de zesde partij van de 37-jarige Zwitser, die donderdag de Rus Daniil Medvedev nog in drie sets had verslagen.