Sport Kort: Hermens is dik 40 jaar oud record kwijt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Jos Hermens is ruim veertig jaar oud record kwijt

14.06 uur: Jos Hermens is niet langer in het bezit van het Europees uurrecord. De Noor Sondre Nordstad Moen kwam vrijdag in Kristiansand tot een afstand van 21.132 meter. Hermens had het record sinds 1976 in handen, toen kwam hij tot 20.944 meter.

Moen probeerde het record al vaker in handen te krijgen. Vorige maand mislukte een poging in Oslo. Heel lang kan de Noor vermoedelijk niet van zijn record genieten. De Brit Mo Farah wil 4 september in Brussel een poging doen het werelduurrecord in handen te krijgen. Dat record is nu nog in bezit van de Ethiopiër Haile Gebrselassie, met 21.285 meter.

De 70-jarige Hermens is nog steeds actief in de atletiekwereld. Hij is onder meer eigenaar van Global Sports Communication.

Basketbal: Nets en Magic naar play-offs NBA

09.40 uur: Brooklyn Nets en Orlando Magic hebben zich in de NBA geplaatst voor de play-offs. De twee teams verzekerden zich vrijdag (plaatselijke tijd) van de laatste twee plekken in de Eastern Conference.

Brooklyn Nets won met 119-106 van Sacramento Kings. Orlando Magic ging met 108-101 onderuit bij Philadelphia 76ers. Die nederlaag werd Orlando niet fataal, omdat concurrent Washington Wizards met 118-107 verloor van New Orleans Pelicans.

Brooklyn Nets staat nu zevende in de Eastern Conference en Orlando Magic achtste. De uiteindelijke nummer 7 zou in de play-offs regerend kampioen Toronto Raptors kunnen treffen, de huidige nummer 2 uit de Eastern Conference. De nummer 8 neemt het op tegen Milwaukee Bucks, momenteel de koploper.

Voetbal: Benfica hengelt grote vis binnen

07.17 uur: Everton, topscorer van de Copa America 2019, verlaat het Braziliaanse Gremio en verkast naar de Portugese club Benfica. Dat melden Braziliaanse en Portugese media vrijdag.

Woensdag had Cebolinha (ui), zoals hij wordt genoemd vanwege zijn kapsel dat doet denken aan een stripfiguur, in tranen afscheid genomen van Gremio. De 24-jarige volgt de oproep van voormalig Flamengo-coach Jorge Jesus, die onlangs na slechts 13 maanden in Rio de Janeiro terugkeerde naar Portugal en aan de slag gaat bij Benfica.

Tijdens de Copa América in Brazilië vorig jaar was Everton een rijzende ster geworden, andere Europese clubs zouden ook in hem geïnteresseerd zijn geweest. Inmiddels bedroeg zijn marktwaarde 40 miljoen euro, Benfica betaalt 20 miljoen euro.