Sport Kort: Oefenduel tussen NAC en Dordrecht afgelast na coronagevallen

Voetbal Oefenduel tussen NAC en Dordrecht afgelast na coronagevallen

22:33 uur De oefenwedstrijd tussen NAC Breda en FC Dordrecht is afgelast naar aanleiding van twee coronagevallen bij de Brabantse voetbalclub. De twee ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie zouden elkaar zondag vanaf 12.15 uur treffen in het stadion van Dordrecht.

"In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Dordrecht is de gehele selectie en staf opnieuw getest op corona. Uit deze test zijn twee positieve testen teruggekomen. Om deze reden kan de wedstrijd tegen FC Dordrecht geen doorgang vinden. Omwille van de AVG-wetgeving en de privacy zal NAC niet bekendmaken welke personen dit zijn", meldde de club uit de Keuken Kampioen Divisie zaterdagavond. De selectie en staf van NAC ondergaan iedere week een coronatest.

NAC heeft besloten het trainingskamp per direct te beëindigen.

Basketbal: LeBron James kandidaat voor MVP van NBA

22:06 uur Basketballer LeBron James maakt kans om te worden gekozen tot meeste waardevolle speler van de NBA. De 35-jarige superster van Los Angeles Lakers behoort tot de drie kandidaten voor de jaarlijkse MVP-prijs. James Harden en Giannis Antetokounmpo, de winnaar van vorig jaar, zijn de concurrenten van James.

James werd in 2013 voor de vierde en voorlopig laatste keer uitgeroepen tot de MVP van de reguliere competitie. De Amerikaan, drievoudig NBA-kampioen, speelde toen nog voor Miami Heat. Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ontving de prijs vorig jaar voor het eerst. Het jaar daarvoor was Harden (Houston Rockets) de meest waardevolle speler.

Autosport: Frijns grijpt net naast de winst in Berlijn

20:29 uur Autocoureur Robin Frijns heeft in de Formule E net naast de overwinning gegrepen in de derde van zes races in Berlijn. Een dag na zijn 29e verjaardag eindigde de Limburger als tweede achter de Duitser Maximilian Günther.

Frijns probeerde in de laatste ronde van alles om de BMW-coureur te passeren, maar het lukte hem op het krappe circuit dat is uitgezet over het terrein van de voormalige luchthaven Tempelhof niet om Günther voorbij te steken.

Voetbal: Club Brugge laat zich in eerste competitieduel thuis verrassen

18:32 uur Club Brugge heeft zich bij de seizoensopening in België thuis laten verrassen. Sporting Charleroi was in Brugge verrassend met 1-0 te sterk voor de regerend kampioen.

De Japanner Ryota Morioka maakte ruim tien minuten voor tijd het enige doelpunt. Morioka onderschepte een slechte pass van een verdediger van de thuisploeg, ging alleen op het doel van keeper Simon Mignolet af en haalde met links uit in de verre hoek.

Voor Club Brugge was het de eerste nederlaag in de competitie sinds 10 november van vorig jaar. Toen was Royal Antwerp FC met 2-1 te sterk. Dat was de enige verliesbuurt van 'Club' in het vorige seizoen. Na 29 speelrondes stond Club Brugge 15 punten los van Gent en de koploper werd aangewezen als kampioen. Charleroi stond op dat moment op de derde plaats.

Bij Club Brugge deed aanvoerder Ruud Vormer de hele wedstrijd mee.

Motorsport: podiumplaats motorcoureur Van der Mark in Portugal

17:12 uur Motorcoureur Michael van der Mark heeft in het WK Superbike een podiumplaats behaald. De 27-jarige Zuid-Hollander kwam op zijn Yamaha als derde over de finish in de eerste race van dit weekeinde over het circuit van Portimão in Portugal. De zege ging naar de Noord-Ierse wereldkampioen Jonathan Rea, die op zijn Kawasaki vanaf poleposition naar de overwinning reed. De Turk Toprak Razgatlioglu eindigde op 5 seconden als tweede, Van der Mark kwam 7 seconden na Rea over de finish.

Vorige week, bij de hervatting van het seizoen in Jerez, viel Van der Mark uit in de eerste race. Een dag later kwam hij als zevende over de streep op het Spaanse circuit.

Met 63 punten staat Van der Mark op de vijfde plaats in de WK-stand. De Brit Scott Redding leidt met 107 punten, gevolgd door Rea met 99. Van der Mark verruilt na dit seizoen het Yamaha-team voor BMW.

Motorsport: Zarco verrassend vanaf pole in Tsjechië

16.22: Johann Zarco begint zondag de Grote Prijs van Tsjechië in de MotoGP vanaf poleposition. De Franse coureur van Ducati-Avintia liet zaterdag in de kwalificatierace de concurrentie verrassend achter zich. Fabio Quartararo, landgenoot van Zarco en leider in de WK-stand, begint vanaf de tweede plaats.

De 30-jarige Zarco beleefde in 2019 een moeizaam jaar. KTM was niet tevreden met hem en zijn contract werd voortijdig ontbonden. Bij het bescheiden Ducati-Avintia kreeg Zarco een nieuwe kans.

Het is voor Zarco de zesde keer dat hij in de MotoGP vanaf poleposition start. De Grote Prijs van Tsjechië is de derde wedstrijd van dit seizoen. Quartararo won de eerste twee wedstrijden.

Atletiek: Jos Hermens is ruim veertig jaar oud record kwijt

14.06 uur: Jos Hermens is niet langer in het bezit van het Europees uurrecord. De Noor Sondre Nordstad Moen kwam vrijdag in Kristiansand tot een afstand van 21.132 meter. Hermens had het record sinds 1976 in handen, toen kwam hij tot 20.944 meter.

Moen probeerde het record al vaker in handen te krijgen. Vorige maand mislukte een poging in Oslo. Heel lang kan de Noor vermoedelijk niet van zijn record genieten. De Brit Mo Farah wil 4 september in Brussel een poging doen het werelduurrecord in handen te krijgen. Dat record is nu nog in bezit van de Ethiopiër Haile Gebrselassie, met 21.285 meter.

De 70-jarige Hermens is nog steeds actief in de atletiekwereld. Hij is onder meer eigenaar van Global Sports Communication.

Basketbal: Nets en Magic naar play-offs NBA

09.40 uur: Brooklyn Nets en Orlando Magic hebben zich in de NBA geplaatst voor de play-offs. De twee teams verzekerden zich vrijdag (plaatselijke tijd) van de laatste twee plekken in de Eastern Conference.

Brooklyn Nets won met 119-106 van Sacramento Kings. Orlando Magic ging met 108-101 onderuit bij Philadelphia 76ers. Die nederlaag werd Orlando niet fataal, omdat concurrent Washington Wizards met 118-107 verloor van New Orleans Pelicans.

Brooklyn Nets staat nu zevende in de Eastern Conference en Orlando Magic achtste. De uiteindelijke nummer 7 zou in de play-offs regerend kampioen Toronto Raptors kunnen treffen, de huidige nummer 2 uit de Eastern Conference. De nummer 8 neemt het op tegen Milwaukee Bucks, momenteel de koploper.

Voetbal: Benfica hengelt grote vis binnen

07.17 uur: Everton, topscorer van de Copa America 2019, verlaat het Braziliaanse Gremio en verkast naar de Portugese club Benfica. Dat melden Braziliaanse en Portugese media vrijdag.

Woensdag had Cebolinha (ui), zoals hij wordt genoemd vanwege zijn kapsel dat doet denken aan een stripfiguur, in tranen afscheid genomen van Gremio. De 24-jarige volgt de oproep van voormalig Flamengo-coach Jorge Jesus, die onlangs na slechts 13 maanden in Rio de Janeiro terugkeerde naar Portugal en aan de slag gaat bij Benfica.

Tijdens de Copa América in Brazilië vorig jaar was Everton een rijzende ster geworden, andere Europese clubs zouden ook in hem geïnteresseerd zijn geweest. Inmiddels bedroeg zijn marktwaarde 40 miljoen euro, Benfica betaalt 20 miljoen euro.