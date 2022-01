Premium Het beste van De Telegraaf

’In de wijk werd ik professor genoemd’ Bikkelharde Excelsior-aanvoerder El Yaakoubi steekt na ’traumatisch briefje docent’ al zijn vrije tijd in buurtcentrum

Redouan el Yaakoubi groeide op in Overvecht, en wist zich naar succes te knokken. „In liefde ben ik altijd ondersteund, maar op inhoud werd ik voor de leeuwen gegooid.” Ⓒ Foto Thijs Rooimans

Jonge profvoetballers zijn in hun vrije tijd bezig met gamen, mooie kleding en dure auto’s. Wie Excelsior-aanvoerder Redouan el Yaakoubi spreekt, kan deze vooroordelen direct in de prullenbak kieperen. De 25-jarige Utrechter steekt al zijn vrije tijd in zijn stichting Durf te Dromen. Want, zegt hij stellig: „Ook kinderen uit wijken als Overvecht kunnen de top halen.”