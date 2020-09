Basisplaats lonkt voor Mitchel Bakker bij Paris Saint-Germain

Bakker had woensdag een basisplaats in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Metz (1-0), maar hij moest na een uur spelen plaatsmaken voor Bernat die doorgaans de voorkeur krijgt van trainer Thomas Tuchel. De Spanjaard, elfvoudig international, raakte vlak voor tijd geblesseerd. Medisch onderzoek wees uit dat Bernat de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd. De 27-jarige verdediger staat voor een maandenlange revalidatie.

Eerder zag Bakker nog een andere concurrent voorlopig wegvallen. Kurzawa was namelijk betrokken bij een vechtpartij, toen PSG het opnam tegen Olympique Marseille. Onder andere Kurzawa en Neymar werden richting de kleedkamers gestuurd. De Fransman kreeg een schorsing van 6 wedstrijden, waarvan hij zijn eerste al heeft uitgezeten.

De 20-jarige Bakker debuteerde vorig seizoen in de hoofdmacht van PSG. Met de oud-Ajacied in de basis won de Franse kampioen in juli de finales van de twee nationale bekertoernooien. Bakker debuteerde onlangs ook in Jong Oranje.