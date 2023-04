Jill Roord & co slachten Bayern München in Duitse cupkraker: 0-5

Bondscoach Andries Jonker zal met een grote glimlach hebben gekeken naar de Duitse bekerkraker tussen de twee sterkste vrouwenteams van Duitsland. Daarin maakte het Oranje getinte Wolfsburg immers gehakt van Bayern München.

Met name Jill Roord had een belangrijke aandeel in de aanvallende stootkracht van de club uit de Volkswagenstad. De middenvelder was betrokken bij de eerste drie goals van de groene brigade.

Bij de 0-1 en 0-3 leverde Roord een assist, bij de 0-2 maakte ze uit een corner bij de eerste paal oorlog, waardoor Ewa Pajor op doel kon koppen. Die kopbal sloeg via de paal en de rug van de Beierse goalie Maria-Louisa Grohs curieus binnen.

Voetblessure

De 25-jarige Roord is weer helemaal terug na een voetblessure, die haar enige tijd buiten de lijnen hield. Roord was niet alleen de grote spelmaker zoals bij de prachtige 0-1 van Sveindis Jane Jonsdottir, de IJslandse vleugelaanvalster die door een strakke pass van de fluwelen technicus uit Oldenzaal werd vrijgespeeld en vervolgens met een daverende volley afrondde. Waar nodig ontregelde de Oranje Leeuwin ook de opbouw van Bayern, de club waar zij tussen 2017 en 2019 onder contract stond.

In de defensie hadden centrumverdediger Dominique Janssen en rechtsback Lynn Wilms de boel goed op orde. Zelden kon de gevreesde aanval van Bayern gevaarlijk worden. Wilms beleeft overigens verwarrende tijden: bij de Europese gigant Wolfsburg, halve finalist in de Champions League, is zij de vaste rechtsback. Bij Oranje moet zij Kerstin Casparij en zelfs Victoria Pelova voor zich dulden.

Dominique Janssen viert de vijfde treffer. De Nederlandse international schoot raak vanaf elf meter. Ⓒ ANP/HH

Tweebenig

Pelova had tot de recente interlandperiode nog nooit als rechtsback gespeeld, maar Jonker ziet in de Arsenal-aanvaller een mogelijke ’wingback’. Dat gaat (voorlopig) ten koste van Wilms, die op 23 april en 1 mei met Wolfsburg via Arsenal gaat proberen om de Champions League-finale te bereiken.

Janssen op haar beurt ontpopt zich steeds meer als de grote leider van Wolfsburg. De verdedigster, volledig tweebenig, nam vanaf de stip de 0-5 voor haar rekening. De penalty, met rechts genomen, schoot ze laag in de linkerhoek. De 0-4 werd gemaakt door Jule Brand, het grote talent van het Duitse vrouwenelftal.

Wraak

Met de eclatante overwinning nam Wolfsburg wraak op de pijnlijke 1-0 nederlaag van eind maart, waardoor Bayern de leiding in de competitie overnam van de ploeg van Tommy Stroot, de gewezen oefenmeester van de vrouwen van FC Twente.

De tegenstander van Wolfsburg in de Duitse bekerfinale wordt zondagavond bekend, als RB Leipzig en SC Freiburg het tegen elkaar opnemen. De vrouwen van Wolfsburg hebben overigens een abonnement op de finale. De afgelopen acht jaar werd de beker door ’VfL’ in de wacht gesleept.