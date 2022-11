Saoedi’s blaffen, maar Polen bijt en pakt de punten

En dat was behoorlijk tegen de verhouding in, want de Saoedi’s hadden bijna de gehele wedstrijd het beste van het spel. Met een enorme drive en spelend vol passie zorgde de ploeg van Hervé Renard er voor dat Polen de eerste helft bijna niet in zijn spel kwam. Binnen twintig minuten waren er al drie Poolse spelers op de bon geslingerd.

Szczesny grote man

De Poolse keeper Wojciech Szczesny liet zich echter niet van de wijs brengen door de Saoedische dadendrang en ontpopte zich tot man van de wedstrijd. De goalie ranselde een schot van Mohamed Kanno onder de lat vandaan en onderscheidde zich op slag van rust helemaal door een strafschop te stoppen. Na interventie van de videoscheidsrechter kreeg Saoedi-Arabië een penalty, die door Salem Al Dawsari werd gemist. En ook de rebound, die Firas Al Buraikan voor het inschieten leek te hebben, werd door Szczesny onschadelijk gemaakt.

Op dat moment stond Polen al op een 1-0 voorsprong, na een fantastische aanval die uiteindelijk door Piotr Zielinski werd afgerond. De aanvallende middenvelder was het eindstation na prachtig voorwerk van Matty Cash, Przemyslaw Frankowski en Robert Lewandowski.

Paal en lat

Na rust domineerden de Saoedi’s opnieuw, maar lag Szczesny weer dwars bij een kans voor Al Dawsari, terwijl Al Buraikan halverwege de tweede helft na een goede actie hard naast schoot. Polen liet zich weinig in het vijandelijke strafschopgebied zien, totdat plots oud-Ajacied Arkadiusz Milik en Lewandowski binnen drie minuten lat en paal raakten. Het verwoed op de gelijkmaker jagende Saoedi-Arabië gaf ruimtes weg en in de slotfase sloeg Lewandowski toe. Hij profiteerde van een slechte aanname van Abdulelah Al Malki en schoof beheerst raak. De eerste WK-treffer voor de spits die bij zijn (voormalige) club(s) zo vaak de uitblinker is geweest.

Door de Poolse zege neemt de spanning in Groep C toe. Polen heeft na twee duels nu 4 punten, Saoedi-Arabië staat op 3. Later op de zaterdag treffen Argentinië (nog puntloos) en Mexico (1 punt) elkaar.

