Dramatische slotholes kosten Joost Luiten de kop

Luiten had na drie dagen een voorsprong van drie slagen op eerste achtervolger en landgenoot Daan Huizing. Cruciaal hierbij was de zaterdag, waarop hij liefst zeven birdies noteerde. Een dag eerder was er een hole-in-one voor de Nederlander.

De slotdag begon wat stroever voor beide Nederlanders. Huizing werd al snel voorbij gestoken door een aantal collega’s en Luiten noteerde al vroeg een bogey, waardoor de sterk gestarte Thriston Lawrence de achterstand verkleinde tot één slag. In de eerste negen holes kwam Luiten nog tot een bogey en een birdie.

Lawrence, Kieffer en Rikuya Hoshino bleven daardoor in het kielzog van Luiten. Vooral Lawrence daagde Luiten uit. De Zuid-Afrikaan vocht zich vooral terug door acht birdies te slaan op de laatste dag. De spanning steeg helemaal toen Lawrence en Luiten allebei op -13 stonden.

Het ging van kwaad tot erger voor Luiten, aangezien Lawrence de laatste hole inging met een voorsprong van één slag. Luiten had op de zeventiende hole een bogey. In de laatste hole kwam Luiten nog heel dichtbij, maar het lukte hem niet op gelijke hoogte met Lawrence te komen.

Huizing

Huizing eindigde als zevende met een score van -10. De 32 jaar oude Huizing wist op de slotdag ook niet te imponeren en had een slag meer nodig dan de par.

Luiten verdiende met zijn tweede plaats ruim 201.000 euro, winnaar Lawrence ontving een cheque van iets meer dan 310.000 euro. Huizing mag iets meer dan 47.000 euro bijschrijven.