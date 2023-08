Het is voor Leeuwinnen te hopen dat onmisbare ’Stalen Steef’ niet opnieuw geblesseerd raakt

TAURANGA - Na de verrassende groepszege in Poule E is het Nederlands vrouwenelftal van gevaarlijke outsider veranderd in één van de topfavorieten voor de wereldtitel. Het 5-3-2 systeem van Andries Jonker past de Oranje-vrouwen als gegoten. Een tussenrapport van de vier linies.

Het is te hopen dat ‘Stalen Steef’ in de knock-outfase niet opnieuw wordt geteisterd door metaalmoeheid. Ⓒ Soccrates