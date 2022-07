FC Utrecht haalt Duitse middenvelder Can Bozdogan

Het is de bedoeling dat Bozdogan zich spoedig meldt in Utrecht voor de medische keuring en afronding van de deal, maar er zijn nog wel enkele kapers op de kust, die een spaak in het wiel proberen te steken.

Bozdogan is in Keulen geboren en werd drie jaar geleden door Schalke 04 voor 700.000 euro overgenomen van 1.FC Köln, waar hij aanvoerder was van het onder 19-team. Afgelopen seizoen werd Bozdogan door Schalke 04 verhuurd aan het Turkse Besiktas. De Keulenaar heeft inmiddels 27 duels in de hoofdmacht van Besiktas en achttien duels in Schalke-1 achter zijn naam.

Met het aantrekken van Bozdogan neemt FC Utrecht een voorschot op het te verwachten vertrek van Quinten Timber later in de window. Voor de middenvelder is volop interesse uit binnen- en buitenland. Onder andere Feyenoord hoopt Timber aan de selectie toe te voegen en ook bij PSV en Ajax staat de ex-Ajacied op de lijst bij een vertrek van respectievelijk Ibrahim Sangaré en Edson Alvarez.