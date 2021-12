WK kortebaan: estafettezwemsters met tweede tijd naar finale 4x50 meter vrij

Nederland kwam op de slotdag van de WK in de series alleen in actie op de estafette-onderdelen. Op de 4x100 meter wisselslag plaatste hetzelfde viertal zich met de zesde tijd (3.56,68) voor de strijd om de medailles. Daarmee bleven ze ruim achter de Zweedse vrouwen die uitkwamen op 3.52,67. Bij de mannen waren Kenzo Simons, Arno Kamminga, Nyls Korstanje en Luc Kroon goed voor de vijfde tijd op de 4x100 wissel: 3.27,26. Hier was het Russische team het snelst: 3.25,01.

Drie Nederlandse zwemmers komen dinsdagmiddag nog uit in een individuele finale. Ranomi Kromowidjojo, al goed voor goud op de 50 meter vlinderslag, duikt als titelverdedigster het bad in op de 50 meter vrije slag. Arno Kamminga, die eerder zilver pakte op de 200 meter schoolslag, keert terug voor de finale op de 50 meter school. Stan Pijnenburg treedt in het 25 meter-bad aan voor de finale op het koningsnummer, de 100 meter vrije slag.